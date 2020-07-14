Головченко: Евразийский межправсовет пройдет в Минске 17 июля в очном формате

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона готовится провести 17 июля в Минске заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. Об этом сообщил сегодня журналистам по итогам визита в Москву премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с коллегой (премьер-министром России. - Прим. БЕЛТА) обсуждали этот вопрос, пока все движется в правильном направлении. Мы готовимся принять в очном формате руководителей правительств стран ЕАЭС", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр добавил, что белорусская сторона, которая в нынешнем году председательствует в органах Евразийского экономического союза, готовится вынести на Евразийский межправсовет важные вопросы, касающиеся дальнейшего функционирования ЕАЭС. "Абсолютно практические вопросы, повестка насыщенная, она отвечает тем реалиям, которое сейчас складываются в торгово-экономических отношениях", - подчеркнул Роман Головченко.-0-