Головченко и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения развиваются достаточно интенсивно. Мы ожидаем в 2022 году официальный визит Президента Казахстана в Беларусь, и полагаю, что к этому времени будут достигнуты неплохие результаты, тем более что тенденции взаимной торговли у нас хорошие, товарооборот увеличился, вырос как экспорт Беларуси в Казахстан, так и экспорт Казахстана в Беларусь. Это говорит о том, что внешняя торговля у нас сбалансирована", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр также затронул тему сотрудничества двух стран в сельском хозяйстве, обсудил строительство молочно-товарных комплексов, развитие животноводства и промышленной кооперации, а также взаимодействие в машиностроительной отрасли.

Аскар Мамин в свою очередь отметил, что Беларуси и Казахстану необходимо решать актуальные вопросы. "Главы наших государств ставят перед нами конкретные задачи по всестороннему развитию казахстанско-белорусских отношений, расширению торгово-экономического, инновационного и научного сотрудничества. Мы рады возможности сегодня встретиться в двустороннем формате и обсудить все эти вопросы", - сказал премьер-министр Казахстана.-0-

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