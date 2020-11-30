Головченко и Мишустин обсудили приоритеты экономического сотрудничества Беларуси и РФ

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Приоритеты торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России обсудили сегодня в телефонном разговоре премьер-министры двух стран Роман Головченко и Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ, сообщает БЕЛТА.
"Главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях, - говорится в сообщении. - Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза".
Премьер-министры обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне.-0-
Головченко и Мишустин обсудили экономику и антиковидные меры