Головченко и Мишустин обсудили противодействие COVID-19 и белорусско-российские проекты

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили в телефонном разговоре противодействие COVID-19 и белорусско-российские проекты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства России.

Главы правительств обсудили противодействие коронавирусной инфекции, особо отметив важность регистрации в Беларуси российской вакцины "Спутник V".

Были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в различных отраслях.

Премьеры затронули также график предстоящих контактов по правительственной линии.-0-