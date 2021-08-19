Головченко и Мишустин обсудили сотрудничество Беларуси и России

Во время встречи
19 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета, который проходит 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).-0-
Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета, который проходит 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).-0-