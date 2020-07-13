Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 июля в Москве встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"Для обсуждения запланирован широкий круг актуальных вопросов двухсторонних отношений Беларуси и России, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Особое внимание стороны уделят торгово-экономическому сотрудничеству", - отметили в пресс-службе.
Главы правительств проведут переговоры в расширенном составе.-0-