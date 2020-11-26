Головченко и Рапота обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили сегодня на встрече дальнейшее взаимодействие, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть большой перечень вопросов, который необходимо обсудить. Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства", - отметил глава белорусского правительства.

Роман Головченко отметил, что в этом году, скорее всего, из-за эпидситуации не будет проведено заседание Совета министров СГ. "Но надо определить, когда будет реально провести очередное заседание. Мы рады, что активно работает группа высокого уровня и очень большой спектр вопросов был рассмотрен недавно на заседании. Насколько мне известно, группа собирается встретиться еще и в этом году, поэтому хотелось бы услышать от вас оценку работы. Надо также рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году. В целом хочется услышать ваши рекомендации, над чем надо внимательно поработать в ближайшее время", - сказал премьер-министр Беларуси.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота также подчеркнул, что вопросов для обсуждения накапливается много. "Поэтому такие встречи нужны, иначе просто затянется весь процесс", - считает он.

Госсекретарь проинформировал о повестке дня и рассматриваемых в настоящее время вопросах. "Действительно, группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно. И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим. Проводили эти заседания мы в онлайн-режиме, это стало для нас привычным форматом и работает хорошо, так как можно собрать любое количество участников", - добавил Григорий Рапота.-0-

Фото Егора Павлющика

Во время встречи

Григорий Рапота