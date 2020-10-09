Головченко направился в Ереван для участия в заседании Евразийского межправсовета

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направился с рабочим визитом в Ереван (Армения) для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по стратегии развития евразийской интеграции. Также в повестке - устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза за 2018-2019 годы.
Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта. В повестке значится и вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств.
На полях Евразийского межправсовета у Романа Головченко запланирована встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.-0-