Головченко направится в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко направится в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Нур-Султане 24-25 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание Евразийского межправсовета пройдет в узком и расширенном составе. Также запланирована встреча глав делегаций - участников заседания с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, во время визита Романа Головченко в Казахстан намечены рабочие встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Кабинета министров - руководителем Администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым, премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

По данным пресс-службы ЕЭК, главы правительств государств ЕАЭС на заседании Евразийского межправсовета обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется также рассмотреть дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Кроме того, в повестке обсуждение совместного проекта государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.-0-