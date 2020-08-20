Головченко: никто не ставит под вопрос наш суверенитет, это даже не обсуждается Беларусью и Россией

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто не ставит под вопрос суверенитет Беларуси, эта тема даже не обсуждается между белорусским и российским руководством. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко констатировал, что в белорусско-российских отношениях могут возникать экономические споры, но для партнеров это нормально. "Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации", - заявил он.

Ведущий программы, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков отметил, что недавно в интернете появилась, но затем быстро исчезла программа перемен от оппозиционного штаба. Ранее ее положения прокомментировал и Президент Беларуси, однако Марат Марков поинтересовался у белорусского премьер-министра, к каким последствиям, в частности, приведут предложенные в программе выход из Союзного государства и других "интеграционных структур, где доминирует Россия", введение пограничного и таможенного контроля на белорусско-российской границе.

"Все интеграционные объединения, начиная с СНГ и заканчивая ЕАЭС, были призваны сохранить то, что было создано, - связи. На обломках Советского Союза необходимо было выстроить платформу, на которой можно было бы решать вопросы экономического и политического взаимодействия уже в качестве независимых государств. Сейчас наиболее активное образование - это ЕАЭС. Это фактически инструмент для того, чтобы страны усилили экономическую интеграцию, чтобы была возможность реализации единых программ, чтобы гармонизировать промышленную, сельскохозяйственную политику, снять барьеры на пути пересечения товаров, услуг и рабочей силы. Что нам авторы программы предложат взамен?" - спросил Роман Головченко.

Он обратил внимание, что сейчас многие отрасли в Беларуси - машиностроительная, сельскохозяйственная и другие - исторически завязаны на российских партнеров. "Это товарно-сбытовые цепочки, сеть коопераций, то есть все увязано в одно. Ради чего это рушить сейчас? Кому это, самое главное, понадобилось? Нам уже когда-то пытались навязать это. Слава богу, что у руководителей хватило мудрости и чутья не рушить этого, - сказал премьер-министр. - Белорусский экспорт в ту же Россию - это порядка $15 млрд в год. Сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений?"-0-

Технически оборудовать границу с Россией стоит почти Br3 млрд - Головченко По словам премьер-министра, как только появились такие предложения, в правительстве примерно посчитали, во сколько может обойтись оборудование границы: это потребует примерно Br2,5-Br3 млрд, а на работы уйдет около 3-5 лет.

Головченко прокомментировал ситуацию на "Беларуськалии" По мнению главы правительства, протестные акции на белорусских предприятиях срежиссированы и их цель не в диалоге с властью.

Потери для оборонной промышленности Беларуси при выходе из ОДКБ будут $300-350 млн ежегодно - Головченко "Не говоря о том, что в рамках ОДКБ мы приобретаем вооружения, военную и иную специальную технику не по экспортным, а по внутренним ценам", - отметил премьер-министр Беларуси.