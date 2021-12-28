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Политика
28 декабря 2021, 19:29

Головченко о санкциях Запада: Беларусь будет и дальше защищать свои экономические интересы

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет и дальше защищать свои экономические интересы в условиях санкций Запада. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью МТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

"У нас не было ощущения растерянности или беспокойства. Мы заблаговременно готовились, принимали ответные меры, проводили внутренние преобразования. Мы видели достаточно давно, как экономическими санкциями пытаются наказать Российскую Федерацию. Поэтому помощь и опыт российских коллег нам тоже помогли справиться с этими вопросами", - сказал Роман Головченко.

Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. "Это не конечная мера, это один из элементов ответа, который мы разработали, есть и другие. Надеемся, что здравый смысл восторжествует и эта санкционная конфронтация прекратится. Если она не прекратится, мы будем дальше защищать свои экономические интересы", - подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко также обратил внимание на то, что следует дифференцировать интересы западных политиков и бизнеса. "Белорусские партнеры всегда считались во всем мире предсказуемыми, добросовестными и ответственными. Многие из бизнесменов, предпринимателей заинтересованы не только сохранять, но и развивать экономические связи с нашими предприятиями. Они постоянно подают нам об этом сигналы на разных площадках и, мягко говоря, нелицеприятно высказываются в адрес своих же политиков. Поэтому спрос и желание работать с нами, в том числе и у европейского бизнеса, высок", - отметил он.-0-

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