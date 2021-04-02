Головченко поздравил Мишустина с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"В ходе союзного строительства проделана огромная работа по расширению белорусско-российских торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, укреплению обороноспособности наших стран", - говорится в поздравлении.

Роман Головченко выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут содействовать развитию всего комплекса двусторонних отношений и углублению интеграционного взаимодействия Беларуси и Российской Федерации и пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья и успешного осуществления всех планов.-0-