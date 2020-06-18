Головченко представит Беларусь на саммите "Восточного партнерства"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко будет представлять Беларусь на саммите инициативы ЕС "Восточное партнерство", который состоится сегодня в режиме видеоконференции. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердила пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

Накануне саммита состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Владимира Макея с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Оливером Вархейи. Как сообщили в пресс-службе МИД, дипломаты обсудили итоги состоявшейся 11 июня виртуальной встречи министров иностранных дел государств - участников "Восточного партнерства" и подготовку к предстоящей видеоконференции глав государств и правительств. "Стороны обменялись также мнениями по широкому спектру актуальных вопросов белорусско-европейского взаимодействия", - добавили в министерстве.

В преддверии видеоконференции глав государств и правительств проект "Восточное соседство ЕС", финансируемый Европейским союзом, опубликовал результаты опроса общественного мнения в шести странах "Восточного партнерства": Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Полевая часть исследования проводилась в феврале-марте и была основана на личных интервью среди репрезентативной выборки из одной тысячи человек на страну.

По результатам исследования, 38% опрошенных белорусов позитивно относятся к Евросоюзу, 46% - нейтрально, 12% - негативно, 4% не знают или никогда не слышали о ЕС. Хорошими отношения между Беларусью и ЕС считают 54% респондентов, 45% опрошенных доверяют ЕС - это немного больше, чем Евразийскому экономическому союзу (39%). 41% белорусов знает о поддержке ЕС, из них 52% считают ее эффективной.

"Восточное партнерство" объединяет ЕС и шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Эта программа направлена на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом.-0-