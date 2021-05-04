Головченко прокомментировал возможность передачи президентских полномочий Совбезу

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко прокомментировал сегодня журналистам возможность передачи президентских полномочий Совету безопасности, что планируется закрепить в отдельном декрете главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко рассказал, что в составе членов Совета безопасности участвовал в подготовке предложений по анонсированному декрету. "Какая будет окончательная версия редакции декрета, пока не знаю. Какое Президент примет решение, такой он и будет. А решение надо принимать, потому что декрет рождается не на пустом месте. Мы все знаем, что происходит вокруг нашей страны, какие цели ставят недруги нашего государства - они выходят за рамки понимания моральных ценностей. Поэтому страна должна быть готова ко всему, к любому развитию ситуации. И Президент, как глава государства, главнокомандующий, прекрасно это понимает", - отметил премьер-министр.

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