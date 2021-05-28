Головченко: рассчитываем, что страны СНГ объединят усилия в противостоянии внешнему давлению

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема политического и экономического давления сегодня звучала неоднократно. К сожалению, все чаще и чаще наши страны сталкиваются с этим. Система международных сдержек и противовесов разбалансирована. Международные институты, которые призваны выполнять функции стабилизаторов, делают это, к сожалению, неэффективно. То одна, то другая страна становится мишенью такого давления. В настоящее время особую остроту этот вопрос имеет для Беларуси, но в такой ситуации может оказаться любая страна. С учетом нашего стремления к взаимодействию, с учетом стратегических документов о взаимной поддержке и сотрудничестве мы рассчитываем, что страны СНГ будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси отметил, что государства Содружества активно обмениваются информацией и оказывают поддержку по этому вопросу. "Очень важно, что белорусская сторона смогла в очном формате довести до коллег информацию о текущей ситуации, которая связана с воздействием на нашу страну", - подчеркнул он.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество. "Только во взаимодействии друг с другом мы сможем решить те экономические проблемы, которые возникают у нас в результате санкций. Сегодня об этом говорили все главы делегаций. Мы решим эти проблемы только активизировав взаимодействие. Сегодня было единодушие в этом вопросе", - сказал он.-0-