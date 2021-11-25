Головченко: странам ШОС нужно согласованно выступать против санкций и вмешательства во внутренние дела

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государствам - членам Шанхайской организации сотрудничества целесообразно согласованно выступать против санкций и вмешательства во внутренние дела других стран со стороны Запада. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко отметил, что Беларусь разделяет подходы ШОС по противодействию протекционизму и торговым войнам, которые тормозят мировое развитие. "За лозунгами наших западных партнеров о необходимости борьбы с автократией, продвижения либерально-демократических ценностей, по сути, стоит старое колониальное мышление. Оно отражает стремление к вытеснению конкурентов с премиальных рынков, игнорирование исторических и национальных особенностей других государств и холодный геополитический расчет, нацеленный на сохранение политического и экономического доминирования Запада", - сказал он.

"Сегодня против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям. Западными странами введены четыре пакета санкций, в том числе экономического характера, обсуждаются и дальнейшие ограничения, поводом для которых на этот раз стал спровоцированный самим же Евросоюзом миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Цель действий наших оппонентов очевидна: не пустить в Европу мигрантов и беженцев, ставших жертвами пагубной политики по бездумному насаждению так называемой демократии, приведшей к изнурительным внутриполитическим и межэтническим конфликтам, разрушению экономики и социальной инфраструктуры некогда благополучных государств, выкачиванию их природных ресурсов", - подчеркнул премьер-министр.

Он обратил внимание, что с подобными подходами в том или ином виде сталкивается также и ряд других стран ШОС. "Для противостояния этим негативным явлениям всей семье ШОС в международных отношениях целесообразно согласованно выступать против любых проявлений диктата, односторонних ограничительных мер и вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом обеспечения демократии и прав человека", - резюмировал Роман Головченко.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Беларусь является наблюдателем при ШОС.-0-