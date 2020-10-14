Госсекретарь Совбеза Беларуси и генсек ОДКБ обсудили международную и региональную безопасность

Во время встречи

14 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Валерий Вакульчик сегодня встретился в Минске с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности.

Станислав Зась и Валерий Вакульчик

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, обсуждалась тематика сотрудничества Беларуси в рамках ОДКБ и ход подготовки к заседанию Комитета секретарей советов безопасности.

Особое внимание было уделено проходящему с 12 октября в Беларуси миротворческому учению "Нерушимое братство - 2020".-0-