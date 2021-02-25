Госсекретарь Совбеза Беларуси и посол России обсудили тему международной безопасности

Во время встречи

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 25 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета Безопасности.

"На встрече были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также перспективная повестка взаимодействия в сфере международной безопасности", - отметили в ведомстве.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере обороны и правоохранительной деятельности.-0-

Во время встречи

Александр Вольфович

Дмитрий Мезенцев

Фото Максима Гучека