Госсекретарь Совбеза: Тихановская, Латушко и иже с ними - первоочередные фигуры для нового Нюрнберга

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время посещения БелАЭС 13 октября государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович прокомментировал отдельные заявления беглых в отношении атомной станции и ситуации в нашей стране, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Логика их приоритетов понятна: чем хуже для страны, тем лучше. Чем больше обвинений, тем больше им выдадут "печенек". Конечно, свою порцию грязи они выдали и по поводу станции. Вместе с тем мы видим и знаем, какие их окружают "экономисты", "финансисты" и тому подобное: абсолютно некомпетентные, неопытные, ничем и нигде себя не проявившие на практике - ни в государственной, ни в коммерческой, ни в какой-либо иной деятельности (как они собирались управлять страной?). Поэтому все, что они говорят, следует воспринимать с точностью до наоборот. Повторю, они не владеют абсолютно никакой достоверной информацией ни по одной из тем, о которых обычно разглагольствуют, и не разбираются в них", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

"К слову, хотел бы кратко прокомментировать их очередные месседжи по поводу Нюрнбергского процесса и так далее, поскольку считаю недопустимым слышать об этой частице нашей Победы над фашизмом от людей, которые сами, по сути, являются предателями, - добавил Александр Вольфович. - Прежде всего напомню, что процесс в Нюрнберге проходил в отношении нацистов, осуществивших в том числе заговор с целью совершения преступных действий. Поэтому как раз таки Тихановская, Латушко и иже с ними - это первоочередные фигуры для нового Нюрнберга. В соответствии с национальным законодательством и мировой процессуальной практикой они уже обвиняются в совершении уголовных преступлений. Причем речь идет о преступлениях, за которые в большинстве стран их бы тоже осудили. Им ли рассуждать о верховенстве закона? Считаю, что в большей степени они должны думать, как им приехать в Беларусь, понести наказание с учетом раскаяния и жить дальше как обычным людям".-0-