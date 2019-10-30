Госсекретарь Совета безопасности: голос Беларуси услышан США и НАТО

30 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь продолжит последовательную реализацию внешнеполитического курса на снижение военно-политической напряженности в Европе и поддержание взаимоуважительного диалога стран-партнеров во имя сохранения мира и безопасности. Об этом заявил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА итоги состоявшейся накануне встречи с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженифер Мур.

"Белорусская сторона выразила обеспокоенность по поводу размещения в Литве американских солдат и тяжелой военной техники. Это и стало основной темой нашей беседы с высокопоставленным дипломатом США, - подчеркнул Станислав Зась. - Инициатива встречи исходила от американской стороны".

"Мы благодарны за пояснения по целям развертывания военнослужащих и военной техники США на полигоне Пабраде, планам их пребывания и конкретным срокам возвращения к местам постоянной дислокации. Кроме того, была предоставлена дополнительная информация о замысле учения "Защитник Европы - 2020", - отметил госсекретарь Совбеза.

Станислав Зась считает: "В целом оперативность реагирования и руководства НАТО, и страны - лидера Североатлантического альянса на наши вопросы свидетельствует о том, что голос Беларуси был услышан, а наша позиция - принята во внимание. Это важно для нас. Значимо и то, что во время беседы подтверждено общее стремление снизить опасения вокруг данной проблемы и обеспечить транспарентность принятия подобных решений в будущем. Необходимо заметить, что сама ситуация возникла в условиях недостатка доверия и информированности. И очень важно, что американские партнеры проявили стремление к открытому и конструктивному диалогу в духе требований Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности".

Беларусь со своей стороны также готова внести соответствующие коррективы в планы ответного реагирования на размещение иностранных воинских контингентов у своих границ. "Это предложение уже одобрено Президентом Беларуси", - обратил внимание Станислав Зась.

"Вместе с тем позиция нашей страны о недопустимости милитаризации региона остается неизменной, - заявил госсекретарь Совета безопасности. - Мы продолжим последовательную реализацию внешнеполитического курса, направленного на снижение военно-политической напряженности в Европе и поддержание взаимоуважительного диалога стран-партнеров во имя сохранения мира и безопасности".-0-