Госсекретарь США 4 января посетит с визитом Беларусь

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Да, мы ведем подготовку такого мероприятия в контакте с американской стороной. Рабочий визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Беларусь планируется 4 января 2020 года", - сказал Анатолий Глаз.

В МИД уточнили, что программой визита предусмотрены переговоры Майкла Помпео на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. "Ожидается, что будет обсужден весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности", - добавил пресс-секретарь.-0-