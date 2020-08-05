Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол встретился с вице-премьером Украины и председателем украинской части межправительственной Белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Алексеем Резниковым, сообщили БЕЛТА в белорусском диппредставительстве.

В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту Президента Украины в Беларусь и к III Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Игорь Сокол проинформировал Алексея Резникова об итогах второго заседания белорусского организационного комитета по подготовке и проведению III Форума регионов, состоявшегося 24 июля в правительстве Беларуси.

Стороны подчеркнули нацеленность на выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях и продолжение предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей по результатам этих знаковых для межгосударственных отношений мероприятий.

В приоритете - совместная работа по скорейшему восстановлению объемов взаимного товарооборота, сокращение которого вызвано пандемией COVID-19.

Собеседники согласились, что вторая половина 2020 года будет насыщена двусторонними мероприятиями, в связи с чем обсудили алгоритм дальнейшего взаимодействия и наметили график предстоящих белорусско-украинских контактов.

В числе участников встречи также был глава украинской дипмиссии в Беларуси Игорь Кизим.-0-