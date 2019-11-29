Готовится первый визит в Минск исполнительного директора ЮНФПА Наталии Канем

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки первого визита в Минск исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталии Канем обсудили заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и постоянный координатор Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Собеседники обсудили актуальные направления взаимодействия Беларуси с учреждениями системы развития ООН. В частности, были затронуты вопросы подготовки первого визита в Минск исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталии Канем, разработки новой рамочной программы сотрудничества между Беларусью и ООН на 2021-2025 годы, а также проектного взаимодействия в области достижения Целей устойчивого развития",- отметили в МИД.

Участники встречи сошлись в оценке важности работы национального координатора по достижению ЦУР для координации деятельности органов государственного управления и их национальных партнеров в области устойчивого развития и договорились о дальнейшей поддержке этих усилий системой ООН. Они также обменялись мнениями о возможных дополнительных совместных мерах по обеспечению максимально полного и точного отражения национальных приоритетов социально-экономического развития в новой рамочной программе сотрудничества страны с ООН.-0-