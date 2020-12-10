Готовность противостоять современным вызовам и угрозам отвечает общим интересам стран СНГ - Макей

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность стран СНГ противостоять современным вызовам и угрозам отвечает общим интересам. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Руководители внешнеполитических ведомств государств - участников СНГ рассмотрели различные аспекты взаимодействия в формате Содружества, обсуждена актуальная ситуация в регионе. Выступая на заседании, Владимир Макей поблагодарил узбекскую сторону за профессиональную и плодотворную работу в качестве председателя в СНГ в условиях пандемии коронавируса.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность тесного сотрудничества в СНГ в условиях попыток внешних сил дестабилизировать ситуацию в ряде государств - членов Содружества, включая Беларусь. "Полагаю, что всестороннее укрепление наших стран, готовность противостоять современным вызовам и угрозам отвечает общим интересам", - заявил Владимир Макей. Он ознакомил участников заседания с ключевыми инициативами Беларуси в качестве председателя в СНГ в 2021 году.

На заседании утвержден план многоуровневых межмидовских консультаций Содружества на 2021 год, принято решение о придании статуса базовой организации государств - участников СНГ ряду высших учебных заведений Казахстана, России и Таджикистана.

Кроме того, одобрены и вынесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ проекты Концепции дальнейшего развития Содружества и плана основных мероприятий по ее реализации, Концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2025 года и Программы сотрудничества стран Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы, а также других совместных документов.

Стороны приняли решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ 2 апреля 2021 года в Российской Федерации.-0-