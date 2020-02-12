Грау: для решения конфликта на востоке Украины требуются усилия и политическая воля сторон

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для решения конфликта на востоке Украине все еще требуются усилия и политическая воля сторон, заявила журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ровно пять лет назад был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений. Он был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом безопасности ООН. Комплекс мер совместно с минским протоколом и минским меморандумом являются основой для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Стороны выражают приверженность минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон. К сожалению, люди все еще гибнут", - сказала Хайди Грау.

При этом, по ее словам, ограничение свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии препятствует мониторингу режима прекращения огня. "И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключения "нормандского саммита". В этом духе сегодня прошла работа ТКГ и ее рабочих групп", - отметила спецпредставитель ОБСЕ.

Рабочая группа по безопасности рассматривала предложения сторон по определению дополнительных участков разведения сил и средств. "Наряду с темой обмена удерживаемыми, гуманитарная рабочая группа обсудила вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Участники также рассмотрели возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения", - добавила Хайди Грау.

В центре внимания экономической рабочей группы были вопросы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 26 февраля.-0-

Фото Оксаны Манчук