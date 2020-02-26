Грау: вопрос дополнительных участков разведения сил в Донбассе требует доработки

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос дополнительных участков разведения сил и средств в Донбассе требует доработки. Об этом заявила журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает корреспондент БЕЛТА.

Наряду с общей ситуацией в зоне конфликта в центре внимания рабочей группы по безопасности ТКГ сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств, сообщила Хайди Грау. "Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки", - отметила она.

Кроме того, были затронуты вопросы противоминной деятельности. Хайди Грау констатировала, что мины остаются главной причиной жертв среди гражданского населения. В этом году из-за этого погибли уже 8 человек.

Дипломат напомнила, что прекращение огня является ключевым положением минских соглашений. Поэтому события последних дней не могут не тревожить. На прошлой неделе произошел всплеск нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного соглашениями. "Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо", - подчеркнула спецпредставитель. Она еще раз обратилась к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня.

Хайди Грау рассказала об итогах работы остальных подгрупп ТКГ. Так, гуманитарная обсудила вопросы, связанные с обменом удерживаемыми, обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Она рассмотрела возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 11 марта.-0-