Гремингер о "Хельсинки-2": ценим роль Беларуси как моста между Востоком и Западом

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль Беларуси как моста между Востоком и Западом ценна. Об этом сегодня журналистам заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер, отвечая на вопрос о белорусской инициативе "Хельсинки-2", передает корреспондент БЕЛТА.

Томас Гремингер отметил, что "действительно ценит роль Беларуси как моста в ситуации, в которой все еще имеются большие различия между Западом и Востоком, существует конфликт в Европе". По словам генсекретаря, в таких условиях важно было предложить платформу для диалога.

"Думаю, это предложение (о проведении нового совещания ОБСЕ в формате "Хельсинки-2". - Прим. БЕЛТА) рассчитано на среднесрочную перспективу", - сказал он.

Генеральный секретарь ОБСЕ принимает участие в международной конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий". Он отметил актуальность форума и высказал уверенность, что объединение усилий на уровне правительств, гражданского общества, частного сектора, специалистов в сфере высоких технологий повышает шансы победить терроризм.

Как сообщалось, на масштабном международном форуме присутствуют 66 делегаций, в том числе представители 55 государств, а также международных, неправительственных организаций и академических кругов. Цель - обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Конференция разделена на три тематические сессии. На них рассматриваются вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.

Конференция проходитп в Минске 3-4 сентября. Она организована Министерством иностранных дел и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Мероприятие логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре 2018 года.-0-