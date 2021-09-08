Гриц: чем сильнее будет регион ЕАЭС, тем устойчивее будет мировой порядок

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем сильнее будет регион ЕАЭС, тем более устойчивым будет мировой порядок. Такое мнение высказал ректор института "Кадры индустрии" Министерства промышленности Георгий Гриц в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня тренд - это глобализация к регионализации. Чем сильнее будет регион ЕАЭС, тем более устойчивым будет мировой порядок", - считает экономист.

По мнению Георгия Грица, у Беларуси нет иного пути, как развивать сотрудничество с Россией. И форсировали этот процесс как раз таки действия Европейского союза по отношению к Беларуси. "Это "заслуга" Запада. Он нас вытолкнул с многовекторности", - заявил эксперт.

С другой стороны, отметил ректор, история Союзного государства показывает, что над этим интеграционным объединением еще предстоит большая работа. "Мы слишком углубились (хотя это тоже очень важно) в общечеловеческий рынок: единый рынок труда, социальные, культурные программы, этнос. Экономика как-то ушла на задний план. Поэтому просто надо сделать работу над ошибками и идти в том направлении, в котором мы идем, - убежден Георгий Гриц. - Два государства - один рынок".-0-