Гродненская область определила своих представителей в Совет Республики

7 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Представителей региона в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва выбрали сегодня на заседании депутатов местных Советов базового уровня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание открыл старейший представитель Гродненского районного Совета депутатов, председатель СПК "Свислочь" Василий Густырь. Участие в работе заседания приняли 365 депутатов (69% от общего количества), оно признано правомочным. Право вести заседание было представлено председателю Волковысского районного Совета депутатов Виталию Новицкому.

Была избрана мандатная комиссия в составе пяти депутатов, секретариат в количестве трех человек, счетная комиссия в количестве 11 депутатов.

Кандидаты коротко рассказали о себе, а также о том, как они видят свою работу в Совете Республики. Трибуну для обсуждения кандидатов предоставили и депутатам. После выступлений состоялось тайное голосование.

Все кандидаты от Гродненской области беспартийные. На пост сенатора выдвигались первый проректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Олег Романов, председатель СПК "Озеры Гродненского района" Александр Шишко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, главный редактор "Лідскай газеты" Екатерина Серафинович.

В списке претендентов также были директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Эльвира Сороко, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий, директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич, заместитель директора по развитию СООО "Конте Спа" Валентин Байко.

"Совет Республики - очень важное звено в управлении страной. Важно, что все кандидаты от региона - достойные и опытные люди. Это настоящие профессионалы, специалисты высочайшей компетенции в своих отраслях. Отличает их и активная жизненная и гражданская позиция, они не равнодушны к проблемам региона и страны. Надеемся, что они своими действиями, предложениями поспособствуют решению существующих вопросов", - отметил в беседе с журналистами председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Также участие в заседании принял член Центральной избирательной комиссии, министр юстиции Олег Слижевский. Он отметил, что итоги выборов планируется подвести 12 ноября на заседании ЦИК.

Итоги тайного голосования огласил председатель счетной комиссии Борис Федоров. Выдвигались восемь кандидатур, все они избраны. За каждого кандидата было отдано от 352 до 358 голосов. Результаты тайного голосования были утверждены участниками заседания.-0-

Фото Леонида Щеглова