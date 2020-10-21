Громыко: главное, чтобы все реформы находились в правовом поле и происходили эволюционным путем

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное, чтобы предстоящие в Беларуси реформы находились в правовом поле и любая трансформация власти происходила эволюционным путем, заявил на встрече в Международном медиаклубе доктор политических наук, член-корреспондент РАН, директор Института стран Европы РАН Алексей Громыко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мне кажется, что в Беларуси, как впрочем и в России, есть очень жесткое противостояние между определенными частями общества, - считает политолог. - По большому счету, в этом нет ничего страшного, надо сделать так, чтобы страна стала стрессоустойчивой, чтобы ее политическая система и общество могли аккумулировать эти шоки, не загоняя проблему в тупик, а раскрывая какой-то путь ее решения. Идеально, если в Беларуси конфликт будет разрешен с привлечением самых широких слоев населения. Последующие реформы, изменения, поправки в Конституции, может быть, даже переформатирование политического строя (из президентского в президентско-парламентскую республику) - главное, чтобы все это находилось в правовом поле и не приводило к угрозе столкновения внутри страны и, не дай бог, гражданскому конфликту. Дело ведь не в конкретных личностях, а в том, чтобы сохранить в целом спокойствие в стране, чтобы не пострадали наши стратегические отношения, чтобы любая трансформация власти происходила эволюционным путем, а не через революцию".

Комментируя на встрече с журналистами послевыборную ситуацию в Беларуси, он подчеркнул, что в первые одну-две недели в Москве и Минске пытались понять природу этого кризиса.

"Но затем соседи Беларуси (на западе. - Прим. БЕЛТА) стали предпринимать очень активные шаги, раскручивать тему этого кризиса и представлять всю ситуацию в черно-белых тонах, что в общем-то в западных СМИ научились делать идеально, - отметил эксперт. - Мне представляется, что действия Москвы не были ни поспешными, ни плохо продуманными, наоборот, я помню, насколько длительно выдерживалась пауза. И только после того, как стало ясно, что в ряде стран сделали ставку на использование данной ситуации и раскрутки ее в своих целях, тогда Москва и Минск, оставив позади многие недопонимания и обиды, стали действовать в унисон".-0-