Грозов: страны СНГ заинтересованы, чтобы Украина полноценно участвовала в Содружестве

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ заинтересованы, чтобы Украина полноценно участвовала в Содружестве, заявил журналистам постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов перед заседанием экспертной группы по актуализации положений Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государства СНГ, и это неоднократно подтверждалось в том числе на высшем уровне, заинтересованы в том, чтобы Украина полноценно участвовала в многостороннем сотрудничестве в рамках Содружества", - сказал Андрей Грозов.

По его словам, позиция украинской стороны относительно дальнейшего участия в Содружестве пока не известна. "Эти вопросы лучше адресовать нашим украинским партнерам - готова ли украинская сторона вернуться к взаимодействию в рамках СНГ. Пока мы слышим только одни заявления. Посмотрим, как будет действовать новая администрация украинского президента и нового правительства", - отметил постоянный представитель России.

Второй тур президентских выборов в Украине прошел 21 апреля. Победу одержал Владимир Зеленский.-0-