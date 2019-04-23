Грозов: страны СНГ заинтересованы, чтобы Украина полноценно участвовала в Содружестве

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ заинтересованы, чтобы Украина полноценно участвовала в Содружестве, заявил журналистам постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов перед заседанием экспертной группы по актуализации положений Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Государства СНГ, и это неоднократно подтверждалось в том числе на высшем уровне, заинтересованы в том, чтобы Украина полноценно участвовала в многостороннем сотрудничестве в рамках Содружества", - сказал Андрей Грозов.
По его словам, позиция украинской стороны относительно дальнейшего участия в Содружестве пока не известна. "Эти вопросы лучше адресовать нашим украинским партнерам - готова ли украинская сторона вернуться к взаимодействию в рамках СНГ. Пока мы слышим только одни заявления. Посмотрим, как будет действовать новая администрация украинского президента и нового правительства", - отметил постоянный представитель России.
Второй тур президентских выборов в Украине прошел 21 апреля. Победу одержал Владимир Зеленский.-0-
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