Грызлов: Россия не оставит без внимания переброску сил НАТО к границам Беларуси

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ Беларуси. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью ТАСС.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим, в том числе за действиями конкретных сопредельных государств Европейского союза, входящих в блок НАТО. Границы Республики Беларусь - это западные границы Союзного государства. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в нормализации ситуации", - сказал посол.

Касаясь темы беженцев, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе, Борис Грызлов отметил, что Беларусь делает все возможное, чтобы помочь этим людям. "На фоне тех стран Запада, которые отказались помочь людям, попавшим в сложную ситуацию, власти Республики Беларусь действовали в высшей степени гуманно", - подчеркнул он.

"Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. В ходе упомянутого миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе. Конечно, это не остается незамеченным", - заявил посол.

Борис Грызлов отметил, что новые совместные учения в Республике Беларусь начнутся в феврале 2022 года и будут называться "Союзная решимость - 2022". "Конечно, при известии о любых наших учениях западная пропагандистская машина активизируется, в ход идут всевозможные фейки о разных псевдоугрозах. Так было уже много раз, однако всегда авторы этих фейков оказывались посрамлены: российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали выучку, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации".

Новый посол России в Беларуси также сообщил, что считает своим главным приоритетом на данном посту продолжение многоплановой интеграции в рамках Союзного государства.

"Для Российской Федерации важно, чтобы в Республике Беларусь были созданы надежные условия для стабильного экономического роста и всеобъемлющего гражданского согласия на длительную перспективу. Думаю, вряд ли кто-то из здравомыслящих людей рискнет спорить, что фундаментом такого развития, важнейшим условием спокойной уверенности белорусов в завтрашнем дне является многоплановая поддержка со стороны России, а также набирающая силу интеграция в рамках Союзного государства. Мы всегда рядом с белорусским народом", - сказал Борис Грызлов.-0-