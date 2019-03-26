Гуминский: странам СНГ будет сложно составить объективную картину выборов в Украине

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ будет сложно составить объективную картину о выборах президента в Украине, назначенных на 31 марта. Об этом сегодня заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский перед началом совместного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ и Комиссии по экономическим вопросам Содружества, которое проходит в режиме видеоконференции между Исполнительным комитетом СНГ в Минске и его отделением в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Украина официально не вышла из СНГ. Из-за отсутствия наблюдателей от Содружества прозрачность этих выборов и достоверность результатов голосования, естественно, в странах СНГ оценить будет сложно. И мы можем только черпать ту информацию, которую будем получать из зарубежных источников. Что не является правильным", - сказал Виктор Гуминский.

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