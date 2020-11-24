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24 ноября 2020, 11:12

Гуминский: только совместными усилиями страны СНГ могут противостоять всем вызовам и угрозам

ото из архива
ото из архива

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только совместными усилиями страны СНГ могут противостоять всем вызовам и угрозам, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Исполкоме СНГ в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества. На повестке дня около семи вопросов. В частности, будут рассмотрены итоги состоявшегося 6 ноября заседания Совета глав правительств СНГ и намечены задачи по реализации принятых на нем документов и достигнутых договоренностей.

"Повестка дня Совета глав правительств СНГ была очень насыщенной. Рассмотрено 23 вопроса и приняты соответствующие решения. Я бы хотел остановиться на том, что главы правительств в своих выступлениях с большой тревогой и озабоченностью говорили о тех возможностях, которые сегодня есть у наших стран, но они не реализуются. Особенно сейчас, в условиях пандемии, нам нужно сделать все возможное, чтобы с наименьшими потерями пройти этот период. Речь шла о том, что можно сделать в плане медицины, производстве вакцин, об обеспечении зеленых коридоров для транспортного передвижения при проведении экспортно-импортных операций, особенно медицинского оборудования, лекарств, - сказал Виктор Гуминский. - Подчеркивалось, что в условиях санкций, протекционистских мер в отношении наших государств, недобросовестной конкуренции, мы должны поддерживать друг друга, чтобы нам легче было преодолевать те проблемы, которые создаются в условиях глобальной региональной нестабильности и конфликтов. Речь шла о зеленой экономике и об использовании преимуществ, которые имеются на пространстве СНГ в транспортно-логистической и энергетической сферах".

Кроме того, сегодня постпреды обсудят деятельность миссии наблюдателей от СНГ в текущем году, а также вопрос о реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций на этот год и заслушают отчет о деятельности Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли. "Совет существует с 1992 года. Говорить о его значимости не приходится. Сегодня члены совета заслушают доклады и примут рекомендации для улучшения его работы", - отметил первый зампредседателя Исполкома СНГ.

В состав Межгоссовета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. За годы своей деятельности он продемонстрировал эффективность в вопросах организации сотрудничества в управлении и распоряжении земельными ресурсами, формировании единых подходов к инфраструктуре пространственных данных, обеспечении потребителей высокотехнологичной картографической продукцией, что способствует укреплению и развитию национальных экономик.

На заседании будет также согласована кандидатура главы миссии наблюдателей от Содружества на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана, назначенных на 10 января 2021 года.-0-

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