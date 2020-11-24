Гуминский: важная задача стран СНГ - сохранить для последующих поколений правду о войне

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важная задача стран СНГ - сохранить для последующих поколений правду о войне, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Исполкоме СНГ в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества. В том числе на повестке дня - обсуждение выполнения плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Основой этого плана было Обращение Совета глав государств СНГ к гражданам наших стран и мировой общественности. Сегодня некоторые хотят исказить правду о войне, о ее уроках, принизить роль советского народа в Победе над фашизмом. Хотя всем прекрасно известно, что коренной перелом осуществил именно советский народ, - сказал Виктор Гуминский. - Поэтому в Содружестве проведена большая работа в год 75-летия Великой Победы, несмотря на пандемию. Некоторые мероприятия, конечно, пришлось провести в онлайн-режиме. Вместе с тем многие из них прошли с очень высокой эффективностью".

Первый зампредседателя Исполкома СНГ подчеркнул, что отчет о проведенных мероприятиях в Содружестве насчитывает 58 листов. "Вся эта работа, прежде всего, имеет значение для тех, кого мы оставим после себя. На сегодняшний день наша главная задача - чтобы наши дети и последователи знали все о той войне и никому не позволили исказить правду о тех событиях", - отметил он.-0-