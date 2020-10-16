Гурьянов и Грозов обсудили ситуацию в регионе СНГ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов встретился с постоянным представителем Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андреем Грозовым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили ситуацию в регионе Содружества Независимых Государств, в том числе вызовы, с которыми сталкиваются государства - участники СНГ на современном этапе", - говорится в сообщении.

Кроме того, были затронуты вопросы многостороннего взаимодействия и совместных мероприятий, в том числе в рамках председательства Республики Беларусь в СНГ в 2021 году.

Беларусь в 2021 году займет пост председателя в СНГ. Беларусь неоднократно была председателем в Содружестве Независимых Государств и всегда успешно справлялась с этой миссией.-0-