Гурьянов: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается динамично и поступательно

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается динамично и поступательно. Это отметил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он поздравил азербайджанский народ с этим важным праздником. "Знаю, что сегодняшний день знаменует начало нового этапа развития азербайджанской государственности и имеет исключительное значение для вашей страны и народа, как и 28 мая, День независимости", - подчеркнул Александр Гурьянов.

Первый заместитель министра обратил внимание, что сегодня Азербайджан - лидер в своем регионе. По его словам, Азербайджан развивается с высокими темпами экономического роста. Страна уверенно движется курсом, выбранным ее лидерами и всецело поддержанным народом.

Александр Гурьянов отметил важность восстановления мира и согласия в регионе, что, по его мнению, станет основой для дальнейшего развития по всем направлениям.

Кроме того, первый замминистра подчеркнул, что между Беларусью и Азербайджаном активно развивается всестороннее взаимодействие. В этом году состоялся визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, что стало важной вехой в двусторонних отношениях. Александр Гурьянов также высказался о важности дальнейшей взаимной поддержки странами друг друга на международной арене.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев рассказал об истории праздника. 30 лет назад, 18 октября 1991 года, парламент Азербайджана принял Конституционный акт о государственной независимости. История независимости страны связана в первую очередь с личностью лидера Гейдара Алиева, с возвращением которого к власти в 1993 году был определен новый курс развития.

"Сегодня его усилия, направленные на сохранение и укрепление независимости, продолжаются преемником Президентом страны Ильхамом Алиевым", - заметил посол.

Он подчеркнул, что Азербайджан установил дипотношения с более чем 150 государствами - членами ООН. "В этом ряду братская Беларусь занимает особое место. За 28 лет дипломатических отношений связи между нашими странами развивались по нарастающей, - сказал посол. - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Беларуси Александр Лукашенко уделяют большое внимание развитию отношений между двумя государствами. В политическом плане консультации проводятся регулярно и на высшем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных структурах и будем делать это и впредь".

Ульви Бахшалиев обратил внимание, что сегодня исполняется 15 лет со дня первого официального визита Ильхама Алиева в Беларусь.

Касаясь развития культурного сотрудничества, дипломат сообщил, что 2021 год - год азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В связи с этим в Беларуси планируется провести ряд мероприятий, посвященных этому событию.

Он также подчеркнул роль азербайджанцев, которые в числе других народов сражались за освобождение Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 14 из них были удостоены звания Героя Советского Союза и память о них увековечена в различных уголках Беларуси памятниками и обелисками.-0-