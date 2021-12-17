ГВПК: военно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень развития

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайское военно-техническое сотрудничество выходит на новый уровень развития. Об этом БЕЛТА сообщили в Госкомвоенпроме по итогам 17-го заседания двустороннего координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники, которое прошло сегодня в режиме видеоконференции.

Белорусскую часть комитета возглавлял председатель ГВПК Дмитрий Пантус, китайскую - заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР генерал-майор Хэ Юйбинь.

По его словам, несмотря на глобальную пандемию, военно-техническое сотрудничество между Китаем и Беларусью имеет положительную динамику, хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития по ряду направлений, имеющих компетенции и представляющих взаимный интерес.

В свою очередь Дмитрий Пантус, подчеркивая стратегическое значение развития всеобъемлющих двусторонних отношений, проинформировал китайских партнеров о том, что 3 декабря Президентом Александром Лукашенко утверждена Директива №9 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". Одно из направлений сотрудничества, отраженных в документе, - военно-техническая сфера.

"На заседании комитета стороны обсудили результаты военно-технического сотрудничества, дали высокую оценку достигнутым успехам в этой области и подчеркнули, что ВТС является важным показателем стратегического партнерства Беларуси и Китая, имеет крепкий политический фундамент, развивается на принципах равенства и взаимовыгодного доверия, отвечает коренным интересам двух стран", - рассказали в Госкомвоенпроме. -0-