Хэйл о решении вернуть послов: сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях

17 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл заявил, что решение о восстановлении диппредставительства между Беларусью и США на уровне послов является историческим моментом в американо-белорусских отношениях. Об этом он заявил сегодня после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений", - сказал Дэвид Хэйл.

Он отметил, что состоялся хороший и глубокий разговор не только по теме двусторонних отношений, но и широкому спектру тем общей мировой повестки дня. Дэвид Хэйл также подчеркнул, что ему приятно присутствовать в Минске, чтобы обозначить взаимные усилия по продвижению двусторонних отношений в новом направлении.

"США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где следующие поколения будут иметь успешное будущее", - добавил заместитель государственного секретаря США.-0-

США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом - Хэйл "США уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал заместитель государственного секретаря США.