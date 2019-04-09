Ход президентской кампании в Украине непредсказуем - политолог

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход президентской кампании в Украине непредсказуем. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

Итоги первого тура выборов говорят о том, что протестный мотив был основным при голосовании избирателей, поскольку наиболее институциализированные и сильные политические силы и лидеры имели большой антирейтинг. "В таких условиях голосование приобретает дополнительный непредсказуемый и волатильный характер", - отметил Евгений Прейгерман.

Результаты социологических исследований, которые проводились до первого тура, прочили победу Владимиру Зеленскому. "Но в эти несколько недель ситуация приобретает новый характер и очевидно, что действующий президент Петр Порошенко будет усиливать свою кампанию. Можно ожидать, что его действия будут в том числе с помощью политтехнологий и так называемых домашних заготовок усилены таким образом, что он сможет получить дополнительные голоса", - считает политолог.

С другой стороны, команда Зеленского, не обладая бонусами в виде предшествующих политических заслуг или опыта, не имея полноценной программы, показала себя в политтехнологиях и пиар-технологиях. "Такого рода креатив можно увидеть далеко не в каждой предвыборной кампании. Это также добавляет украинской непредсказуемости. Оценивать ее с помощью стандартных политологических методов достаточно сложно", - сказал Евгений Прейгерман.

Ход избирательной кампании в Украине могут изменить события, связанные, например, с ситуацией в Донбассе, в Азовском море. В прикладной политологии такого рода повороты в ситуации еще называют "лебедями в крапинку", пояснил эксперт. Многое в этом случае будет зависеть от реакции Петра Порошенко, что в конечно итоге повлияет на его позиции.-0-