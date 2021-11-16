Хренин: на неадекватные действия Польши на границе Беларусь принимает адекватные меры реагирования

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У действий польских военных на границе нет логического объяснения. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин после совещания у главы государства об обстановке на Государственной границе, передает корреспондент БЕЛТА.

На приграничной территории Польша разместила группировку из 23 тыс. военнослужащих. Для них на границе оборудовано 13 лагерей. Как ранее заявляла польская сторона, задача военнослужащих - борьба с нелегальной миграцией. Однако до конца так и непонятно, зачем к этому привлечено большое количество военного контингента и бронетехника.

"К сожалению, мы не видим логику. На их неадекватные действия мы планируем свои адекватные действия, дабы не создавать напряженности в регионе и конфликтной ситуации. Тяжело просчитать, какие решения они принимают. Хотя мы предполагаем, что, наверное, наши соседи пытаются поиметь политические и экономические бонусы, а может, даже и весь Евросоюз втянуть в эту проблему, которая создалась на нашей госгранице", - отметил Виктор Хренин.

По Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности, если страна размещает на границе более 6 тыс. военнослужащих, то она должна начать обмениваться данными и проводить консультации с сопредельным государством. Однако на запросы белорусской стороны польское военное ведомство не реагирует.

"На контакт с нами не идут. Мы направляли запрос провести консультации. До сих пор нет ответа. Наш атташе вызывался в польское военное ведомство на прошлой неделе, где были предъявлены необоснованные обвинения в наш адрес. Было сказано, что наши военнослужащие нарушили их госграницу и вошли вглубь. Мы попросили, чтобы они предъявили факты - до сих пор этого нет. Мы со своей стороны пригласили их военного атташе, довели нашу позицию и попросили предоставить обвинительные факты и все-таки пойти на консультации и диалог. Диалога нет. В результате их военный атташе просто собрался и уехал: в отпуск или куда, не знаю", - рассказал о попытках контакта с польской стороной министр.-0-