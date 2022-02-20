Хренин назвал главный политический итог учения "Союзная решимость - 2022"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным политическим итогом учения "Союзная решимость - 2022" стало то, что в непростых условиях обстановки в мире и непосредственно вокруг Беларуси и России была продемонстрирована прочность отношений двух стран, решительность в отстаивании национальных интересов, в том числе с применением военной силы. Такое мнение высказал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе подведения предварительных итогов завершившегося совместного оперативного учения, передает БЕЛТА.

По словам министра, учение "Союзная решимость" подтвердило способность вооруженных сил Беларуси и России совместно решать задачи вооруженной защиты Союзного государства.

"У нас нет проблемы "военного шенгена", которую сегодня пытаются решить государства Запада. У Республики Беларусь и Российской Федерации вся инфраструктура готова, юридические аспекты урегулированы", - сказал министр, добавив, что учение это подтвердило.

Виктор Хренин заметил, что вне зависимости от национальной принадлежности органы военного управления всех объединений работали как целостный организм. "У нас общая "школа", общие подходы - мы действуем одинаково и одинаково мыслим", - сказал он.

Что касается оценки действий войск и сил на тактическом уровне, продемонстрированы слаженность действий в единых боевых порядках белорусских и российских летчиков, военнослужащих механизированных и танковых подразделений, десантников и спецназовцев, ракетчиков и артиллеристов.

Достигнут необходимый уровень оперативной совместимости. Минимальное время требуется на боевое слаживание, а также на различные увязки и согласования. Органы управления и войска готовы работать, что называется, с колес, отметил министр.

По его словам, все вопросы всестороннего обеспечения в целом решены. Система материально-технического обеспечения сработала эффективно. Наработанный базис позволяет создавать и наращивать любые коалиционные группировки вне зависимости от их численности.

Цели совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" достигнуты, отметил Виктор Хренин, добавив, что в целом органы военного управления, войска и силы он оценивает как "успешно справившиеся с задачами".-0-

Фото Рамиля Насибулина