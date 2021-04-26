Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится в Душанбе 27 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В заседании примут участие главы оборонных ведомств вооруженных сил государств - членов ОДКБ, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В соответствии с повесткой дня стороны обсудят ряд вопросов в военной и военно-технической сферах, обменяются мнениями в отношении вызовов и угроз военной безопасности государств - членов ОДКБ и мер по их нейтрализации.

Принятые в рамках заседания решения будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ.-0-