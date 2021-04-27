Хренин рассказал коллегам по ОДКБ о попытке госпереворота в Беларуси

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Душанбе состоялось очередное заседание Совета министров обороны ОДКБ. Накануне прошла встреча Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами оборонных ведомств государств - членов организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

На заседании обсуждены вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках Совета министров обороны ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации.

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на встрече подчеркнул, что основными источниками угроз для государств - членов организации являются деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, а также неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь в Сирии и Афганистане, сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма.

Также отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточноевропейскому региону: развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.

Особое внимание участников заседания Виктор Хренин обратил на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Беларуси конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства.

"Проведение заседания позволило обменяться мнениями по вопросам военной безопасности в регионах организации, а также обсудить и принять решения, которые будут направлены на развитие военной составляющей ОДКБ", - резюмировали в Минобороны. -0-

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