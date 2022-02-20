Хренин: соседние с Беларусью страны экстренно "накачиваются" самым современным оружием

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соседние с Беларусью страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием, отметил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе подведения предварительных итогов завершившегося совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022", сообщает БЕЛТА.

"На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе - третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой эскалации обстановки в Украине", - сказал Виктор Хренин.

По его словам, "соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам".

"Модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь", - заявил министр.

Он отметил, что в сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с "восточными соседями". При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

"Запад отказывается воспринимать обозначенные Россией "красные линии" в архитектуре безопасности Европы, которые актуальны и для белорусов. Мы видим, как идет отторжение основополагающего принципа неделимости безопасности, - сказал Виктор Хренин. - В условиях четко очерченных "красных линий" интенсивно ищутся пути их обхода. Выдвигаются идеи новых форматов освоения в военном отношении территории Украины".

По словам министра, из всего вышесказанного логично следует один вывод - в Европе очень сильно запахло порохом. "Ее целенаправленно подталкивают к войне", - подытожил министр обороны.-0-

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Фото Рамиля Насибулина