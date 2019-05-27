Идея интеграции интеграций уже овладела массами - Ничкасов

27 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Идея интеграции интеграций, которую несколько лет назад выдвинул Президент Беларуси Александр Лукашенко, уже овладела массами. Такое мнение в беседе с журналистами высказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта идея уже овладела массами. На прошедшем в Нур-Султане экономическом форуме она была неоднократно озвучена, притом представителями западных стран, зарубежных компаний. Они рассматривают эту идею как один из важнейших факторов дальнейшего развития на ближайшие десятилетия", - сказал дипломат.

По его словам, этот факт можно видеть в том числе на примере развития Евразийского экономического союза. Интерес к сотрудничеству с ним проявляют как крупные мировые державы, так и другие интеграционные объединения. Анатолий Ничкасов привел пример сопряжения интересов в форматах ЕАЭС и ШОС, а также активное участие стран-членов в реализации китайской инициативы "Пояс и путь".

Что касается самого ЕАЭС, посол отметил, что, по оценкам экспертного сообщества, создание и развитие союза стало позитивным фактором стабилизации экономического развития для всего региона. Совместная работа над едиными нормами позволила во многом смикшировать последствия крупного экономического кризиса. Но не обошлось и без трудностей - на пути принятия общих единых решений стороны столкнулись с национальными интересами каждого из государств, выявились все противоречия, которые ранее возможно не были так заметны. "Изъятия и барьеры - это те самые противоречия, с которыми на протяжении 5 лет (с момента подписания Договора о ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) работают наши страны, - сказал Анатолий Ничкасов. - Вместе с тем это позволило говорить о том, что мы прошли путь стабилизации антикризисных явлений, продемонстрировали позитивные индикаторы своего развития".

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе - главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей.-0-