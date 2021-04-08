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Политика
08 апреля 2021, 11:21

Индия рассчитывает на обмен визитами с Беларусью на высшем уровне - посол

Сангита Бахадур
Сангита Бахадур

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия рассчитывает на обмен визитами с Беларусью на высшем уровне в конце этого или в начале следующего года. Это отметила журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь Сангита Бахадур сегодня после встречи с главой государства Александром Лукашенко, которая состоялась в связи с завершением ее дипломатической миссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат считает важной активизацию обменов на высшем уровне, которые были временно приостановлены из-за пандемии. Сангита Бахадур подчеркнула важность того, что между Беларусью и Индией сложились традиционно дружественные отношения еще со времен Советского Союза.

"Друзья никогда не бывают ни большими, ни малыми, они просто друзья", - заметила также она, обратив внимание на давнюю дружбу между народами двух государств.

"Беларусь и Индию связывают добрые и тесные долгосрочные отношения, - подчеркнула Сангита Бахадур. - Мы продолжили наши связи после развала Советского Союза и были одними из первых иностранных партнеров, которые открыли в Беларуси свое посольство".

По ее словам, в настоящее время две страны "продолжают развивать взаимодействие по всем направлениям, в первую очередь торгово-экономические контакты, политические связи, и, конечно же, продолжается диалог на международных площадках".

Сангита Бахадур коснулась дополнительных стимулов для развития двустороннего сотрудничества, назвав в их числе коммуникации между дипломатическими ведомствами, по линии посольств двух стран. "Мы добились немало и, кстати, за время моей дипломатической миссии смогли существенно нарастить взаимный товарооборот, примерно на 50%. Конечно же, на этом не стоит останавливаться", - сказала она.

Посол считает, что во время визитов, которые состоятся после стабилизации эпидситуации, удастся укрепить двусторонние механизмы взаимодействия.

Сангита Бахадур возглавляла дипломатическую миссию Индии в Беларуси с марта 2018 года.-0-

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