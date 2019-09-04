Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива Президента Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта силами международных организаций очень актуальна, хотелось бы, чтобы ее поддержали. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства накануне на международной конференции по борьбе с терроризмом призвал создать сплоченный антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций. "Призыв Александра Лукашенко, его инициатива очень актуальны. Хотелось бы, чтобы ее поддержали, чтобы мы были едины. Только в единстве мы можем одолеть эту страшную угрозу - международный терроризм", - подчеркнул Сергей Лебедев.

"Это хорошее предложение, оно полностью созвучно и нашим желаниям, нашим стремлениям. Такие призывы со стороны стран СНГ звучали и ранее - мы за то, чтобы объединять усилия в борьбе с международным терроризмом", - добавил он.

Осознание необходимости такого объединения, в том числе на уровне правоохранительных структур, спецслужб уже пришло. По словам Сергея Лебедева, речь об этом шла и на самой конференции, и в ее кулуарах.-0-