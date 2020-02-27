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27 февраля 2020, 10:06

Инициативы, наказы от Лукашенко и просьба Путина - как Мясникович начал работу во главе Коллегии ЕЭК

Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива

Спустя почти месяц после вступления в должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии авторитетный белорусский государственный деятель Михаил Мясникович снова в Минске. Теперь уже в новой ипостаси международного чиновника и с официальной формулировкой "рабочий визит". Программой визита, как сообщается на сайте ЕЭК, предусмотрены встречи с Президентом Александром Лукашенко, премьер-министром Сергеем Румасом, главой Администрации Президента Игорем Сергеенко.

Так случилось, что начало работы Михаила Мясниковича на новом посту - на четырехлетний период с 1 февраля 2020 года - совпало с годом председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе. Это можно считать своеобразным грейс-периодом, когда будет проще продвигать какие-то инициативы и наполнять ими многостороннюю повестку дня. Вместе с тем Михаил Мясникович (ранее руководивший Администрацией Президента Беларуси, Национальной академией наук, правительством и Советом Республики) очень опытный, в хорошем смысле слова, бюрократ. Да и сам Александр Лукашенко вряд ли склонен делать поблажки, даже своим протеже. Поэтому отвечать за результаты работы, скорее всего, придется "на всю катушку", как любит говорить белорусский лидер.

Принести пользу не только Беларуси, но и всему союзу

Работа ради всеобщей пользы - именно на это глава белорусского государства настраивал Михаила Мясниковича еще в конце ноября прошлого года, встречаясь с ним во Дворце Независимости. К тому моменту предложение по его кандидатуре было тщательно проанализировано. "Мы думали над тем, кого рекомендовать. Правда, и желающие были. Но я считаю, что это под силу только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть", - сказал тогда Александр Лукашенко.

Очевидно, что к моменту саммита ЕАЭС 20 декабря в Санкт-Петербурге под этим мнением заочно подписались и остальные руководители стран "пятерки". Тем более Александр Лукашенко сам отмечал, что до того как окончательно озвучить свое решение, он проинформировал о нем своих коллег.

Думается, знал об этом и Михаил Мясникович, но до последнего момента сохранял интригу и дипломатическую выдержку. В то декабрьское утро, прямо перед саммитом, на завтраке в питерской гостинице заметил его, сидящим за одним столиком с вице-премьером Игорем Петришенко. После секундных колебаний журналистская навязчивость одержала верх над природной скромностью. Под крепкий фирменный рукопожим спрашиваю: "Ну как, Михаил Владимирович, можно вас уже фактически поздравить?" "Пока рано. Еще нет окончательного решения", - осторожно ответил будущий председатель коллегии.

Все сомнения, если они у кого-то были, в середине дня развеял сам саммит. В узком составе он продолжался буквально 10 минут. Лидеры констатировали, что по всем вопросам достигнуты договоренности, и перешли на заседание в расширенном составе, где подписали решения и документы, предусмотренные повесткой дня. А кроме нового состава Коллегии ЕЭК и председательства была тема стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, вопросы по некоторым конкретным направлениям межгосударственного взаимодействия.

НЕформальный подход и просьба-пожелание

Несмотря на стремительный ход саммита, в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко все же настоял на том, чтобы решение по кандидатуре Михаила Мясниковича не принималось формально. "Может, будут вопросы к человеку", - предположил он.

Президент России Владимир Путин по этому поводу отметил, что "здесь проблем никаких нет" - Михаила Мясниковича в странах ЕАЭС знают хорошо еще по работе в предыдущих должностях. Оно и понятно, ведь в том числе с Владимиром Путиным в его бытность на посту руководителя правительства России белорусскому премьеру Мясниковичу приходилось вести переговоры о поставках нефти, ценах на газ, строительстве БелАЭС… Ничего не напоминает?

Впрочем, вернемся к саммиту. "Есть просьба и пожелание, - продолжил российский Президент. - У нас на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития нашего объединения. Очень хотелось бы, чтобы новый председатель проинформировал каждого из нас о том, как он видит организацию своей работы по вопросам, которые еще подлежат согласованию на национальном уровне всех стран-участниц. У меня большая просьба, чтобы он проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, руководством правительств, с теми специалистами, которые вместе с ним будут продвигать эту стратегию".

Михаил Мясникович в свою очередь своей главной задачей назвал обеспечение реализации всех документов и политической воли лидеров ЕАЭС: "Я прекрасно понимаю, что будет много нужной, но рутинной работы… Думаю, багаж знаний и опыт, которыми я располагаю, будут способствовать тому, чтобы это реализовать".

Евразийская "кругосветка"

Обещание побывать во всех столицах союза и встретиться с руководством стран Михаил Мясникович выполнил. Уже 4 февраля он приехал с визитом Кыргызстан, где встретился с Президентом Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и руководителем парламента Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым. 7 февраля - визит в Ереван и переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Арменом Саркисяном, спикером Национального собрания Араратом Мирзояном. 17 февраля - Москва, встреча с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

Через неделю в Нур-Султане - переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, председателем Сената Даригой Назарбаевой. Там же Михаил Мясникович заручился поддержкой первого Президента Казахстана, почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Назарбаева.

Визит в Минск завершает это турне и подводит черту под первым месяцем работы Михаила Мясниковича в новой должности.

На всех прошедших встречах в центре внимания были стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подходы к устранению торговых барьеров, изъятий и ограничений, вопросы развития торговли. По крайней мере, на этом этапе результаты позитивные - сообщается, что предложения и инициативы нового председателя Коллегии ЕЭК нашли понимание и поддержку.

Кстати, та самая политическая воля, а по сути, наказы по развитию евразийской интеграции подробно изложены в обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко, а в 2020 году еще и председателя Высшего Евразийского экономического совета, к главам государств союза. Здесь и предложение (возможно, кому-то набившее оскомину, но только не Беларуси) сосредоточить усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, повысить эффективность работы органов союза, усовершенствовать порядок принятия решений, усилить наднациональную компетенцию Евразийской экономической комиссии (опять же в первую очередь в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий).

Лукашенко: ЕАЭС необходимо полное устранение барьеров, уточнение полномочий органов союзаЛукашенко: ЕАЭС необходимо полное устранение барьеров, уточнение полномочий органов союза
По мнению Александра Лукашенко, необходимо усовершенствовать институциональную структуру союза, привести в соответствие с современными и перспективными этапами развития евразийской интеграции компетенции Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.

В обращении также перечислены важнейшие задачи, с решением которых Беларусь связывает дальнейшее развитие Евразийского экономического союза. Прежде всего переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других.

Что называется, бери и делай. Вот только не все зависит от Михаила Мясниковича или Александра Лукашенко. Но позиция белорусской стороны по всем обозначенным выше вопросам всегда очень последовательная и открытая - за интеграцию без барьеров и ограничений.

Владимир МАТВЕЕВ,

БЕЛТА.-0-

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