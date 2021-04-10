Иностранные спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломатов - Макей

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные спецслужбы пытались завербовать белорусских дипломатов. Об этом Министр иностранных дел Беларуси рассказал в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"К дипломатам любых стран всегда в стране аккредитации будет приковано соответствующее внимание спецслужб, это абсолютно понятно. Были случаи попыток вербовки в некоторых странах и по отношению к нашим дипломатам", - сказал министр.

Владимир Макей отметил, что белорусские дипломаты оказались на высоте - проинформировали о соответствующих попытках своих руководителей. "В результате мы вынуждены были предпринимать соответствующие действия по обеспечению их безопасности", - рассказал он.-0-